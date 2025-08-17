نظّمت الحسام للسياحة، إحدى شركات سياد القابضة، في الأول من أغسطس الجاري، فعالية كبرى استضافت خلالها شريكتها الإندونيسية شركة Samira Travel في مدينة جدة، ضمت 11 ألفًا من عملائها على أرض المملكة، بمناسبة مرور تسعة أعوام على تأسيسها ونجاحها في مجال السياحة.

جاء تنظيم الفعالية تتويجًا لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الحسام للسياحة وSamira Travel والتي حضرها على منصة التوقيع الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة سياد القابضة المهندس مهند نبيل خوقير، والرئيس التنفيذي للحسام للسياحة عبدالعزيز خوقير، ونائب الرئيس التنفيذي لقطاع الفنادق ومشاريع الضيافة بسياد القابضة المهندس ملهم خوقير، ومن جانب الشركة الإندونيسية وقعت المؤسّسة المالكة لـ Samira Travel لوكيتا مذكرة التفاهم بحضور شريكها فوزي.

وتعد Samira Travel واحدة من أبرز شركات السياحة الإندونيسية؛ التي تقدم لعملائها برامج حج وعمرة إلى جانب السياحة الثقافية، حيث بدأت رحلتها منذ تسعة أعوام، استطاعت خلالها بناء قاعدة بيانات ضخمة لعملائها عبر الخدمات التي تقدمها.

وخلال الحفل، ألقى المهندس مهند خوقير كلمة ترحيبية بالضيوف، رحب فيها بشركة Samira Travel الإندونيسية، معبرًا عن كامل سعادته بنجاحها الكبير خلال الأعوام التسعة الماضية، وأكد خلال كلمته قائلًا: «إن أهدافنا لا تنفصل عن أهداف مملكتنا الحبيبة، فنحن على قلب رجل واحد نحو تحقيق إنجازات رؤية السعودية 2030؛ التي تهدف إلى استقبال 30 مليونًا من ضيوف الرحمن و150 ألف سائح من داخل وخارج المملكة».

كما عبَّر مسؤولو Samira Travel عن امتنانهم العميق للتجربة التي قدمتها الحسام للسياحة، مؤكدين أنَّ الفعالية تجاوزت توقعاتهم من حيث روعة التنظيم وثراء المحتوى الثقافي.

وحملت الفعالية؛ التي خرجت في أبهى صورة، طابعًا فريدًا تمثَّل في تنظيم تجربة سعودية متكاملة، عبر استضافة وفود من شركات السفر والسياحة وتقديم تجارب ملهمة تنقل صورة المملكة الحقيقية إلى العالم كوجهة سياحية مميزة، حيث أقيمت الفعالية في إحدى المزارع الخاصة بمدينة جدة، وتم تصميم الموقع بعناية ليجسِّد روح السعودية، مع تقديم تجربة غامرة للضيوف تنقلهم إلى قلب الثقافة المحلية بكل تفاصيلها، مما ترك انطباعًا عميقًا لدى آلاف المشاركين من Samira Travel والضيوف المرافقين لهم.

وشملت الفعالية أنشطة متنوعة مثل عروض النار، وجلسات وسط أجواء صحراوية، وتجارب أطعمة محلية وتذوق القهوة السعودية، وعروض الفرقة الحجازية بأغانيها الشعبية، التي لاقت جميعها استحسان الحضور وإعجابهم بالثقافة السعودية الأصيلة.

يُذكر أن اسم الحسّام للسياحة قد برز ضمن قائمة الجهات المرشّحة من قبل الهيئة السعودية للسياحة لتنظيم هذا الحفل، ليأتي الاختيار النهائي من جانب العميل تأكيدًا على كفاءة الشركة وتميّزها في تقديم تجارب ضيافة نوعية واحترافية، حيث نجحت الحسام للسياحة في تقديم نموذج رائد في استضافة الفعاليات ذات الطابع الدولي، جمعت فيها بين المهنية الراقية والبُعد الثقافي الذي يعكس الهوية السعودية، ويحقق مستهدفات رؤية 2030 لتطوير القطاع السياحي وتعزيز التبادل الثقافي مع دول العالم.

من جانبهم، عبّر المسؤولون في الحسام للسياحة عن اعتزازهم باستضافة هذا الحدث المهم، مشيرين إلى أن اختيارهم من قبل الهيئة السعودية للسياحة والشريك الإندونيسي، مثّل مسؤولية وفرصة في آنٍ واحد، حيث تُعتبر الفعالية مثالًا حيًّا على قوة العلاقات السياحية والثقافية بين السعودية وإندونيسيا، لا سيما في ظل الإقبال المتزايد من السياح الإندونيسيين على زيارة المملكة سواء لغرض العمرة أو السياحة الثقافية.

وتُعد الحسام للسياحة من أبرز الشركات المتخصصة في تنظيم رحلات العمرة والحج، وتقديم حلول متكاملة في مجال السياحة الدينية داخل المملكة العربية السعودية، حيث تمتلك الشركة خبرة واسعة، وشبكة علاقات قوية مع الفنادق، وشركات النقل، والجهات الحكومية، مما يجعلها شريكًا موثوقًا لملايين الزوار سنويًّا، كما تسعى الشركة إلى تمكين الزوار من أداء مناسكهم بأمان وسهولة، في إطار خدمات راقية تعكس روح الضيافة السعودية الأصيلة، مع التزام كامل بالتطوير المستمر ومواكبة أحدث الابتكارات في عالم السياحة تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.