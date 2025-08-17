رحّب المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الدكتور نايف بن عابد الزارع، بعودة المشرفين والمشرفات، ومديري ومديرات المدارس، والمعلمين والمعلمات، وزملائه في الكادر الإداري مع بداية العام الدراسي 1447 – 1448هـ، مؤكدًا أن المرحلة القادمة تتطلب العمل بعزيمة وطموح، لبناء جيل واعٍ ومتمكنٍ يسهم في نهضة الوطن وتحقيق تطلعات قيادته.

ورفع الزارع باسمه ونيابة عن منسوبي التعليم، أسمى آيات الشكر والامتنان للقيادة الحكيمة، على ما يولونه من دعم ورعاية للتعليم، مشيدًا بمتابعة أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر، ونائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن، ودعم وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان، وقيادات الوزارة لمسيرة التعليم وتطويره.

وأشار الزارع، إلى أن وزارة التعليم تمضي بخطى واثقة، نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال إيجاد بيئة تعليمية محفزة، تطلق الطاقات وتفتح آفاق الإبداع، لافتًا إلى أن دور الميدان التعليمي يتمثل في الإسهام الفاعل في العملية التعليمية، وتجديد أساليب التعلم، ورفع كفاءة الأداء لتحقيق مستويات عالية من التميز.

وأكد مدير تعليم الرياض، أن العام الجديد سيكون عامًا للتميز والانضباط، مشددًا على أهمية دور الكوادر التعليمية والإدارية في غرس القيم وتحقيق رسالة التعليم، داعيًا إلى مضاعفة الجهود وتكريس العطاء لخدمة أبناء وبنات الوطن، بما يسهم في بناء مستقبل مشرق يتسق مع رؤية القيادة الرشيدة.