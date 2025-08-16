سلَّم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية البيرو الدكتور حسن محمد الأنصاري مساعدة مالية بقيمة 30 ألف دولار إلى الجمعية الإسلامية في جمهورية البيرو، وذلك خلال حفل أقيم بهذه المناسبة في مقر الجمعية، بحضور ممثلين من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة، ووزارة العدل ومجلس الأديان في البيرو، ومركز الملك فهد الثقافي الإسلامي في الأرجنتين.

وأوضح السفير الأنصاري أن هذه المساعدة المقدمة من حكومة المملكة ستسهم في دعم أنشطة الجمعية لخدمة الجالية الإسلامية وتسديد التزاماتها، مشيراً إلى أن هذا الدعم يأتي امتداداً لأيادي المملكة البيضاء في خدمة الإسلام والمسلمين.

من جانبه، عبَّر رئيس الجمعية الإسلامية في البيرو مراد حميدة عن شكره وامتنانه لحكومة المملكة على التبرع الذي يضاف إلى الدعم المستمر الذي تتلقاه الجمعية وأبناء الجالية الإسلامية في البيرو من المملكة.