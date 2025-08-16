أكد وزير الصحة فهد عبدالرحمن الجلاجل دور الطلاب الدارسين في أستراليا، واصفاً أنهم سفراء لوطنهم في مسيرة التحول الطموحة التي تشهدها المملكة ضمن رؤية المملكة 2030، الرامية إلى بناء مجتمع حيوي وتقديم خدمات نوعية رائدة على مستوى عالمي في مختلف القطاعات. وأشاد خلال التقائه أمس، نخبة من الطلاب الدارسين في أستراليا، في جامعة موناش بمدينة ملبورن، التي تُعد من أبرز المؤسسات التعليمية العالمية، ببرنامج تنمية القدرات البشرية، الذي يهدف إلى تأهيل الطلاب للمنافسة عالمياً عبر تطوير المهارات والمعارف الأساسية ومهارات المستقبل، إلى جانب نقل أفضل الممارسات الدولية في التعليم وتنمية المهارات، وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل المحلية والعالمية، وتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، موضحاً أن هذا اللقاء يتم بتوجيه من القيادة الحريصة على الاستثمار في رأس المال البشري، إذ يواصل آلاف الطلبة السعوديين دراساتهم العليا في الخارج ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث.