قبضت شرطة منطقة الباحة على مقيم من الجنسية الأفغانية و3 مواطنين؛ لسرقتهم أجهزة كهربائية (مكيفات) من مساجد بمحافظة العقيق، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.
