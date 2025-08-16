الباحة: القبض على 4 أشخاص لسرقتهم أجهزة كهربائية أخبار السبت 16 أغسطس 2025 17:45 «عكاظ» (الباحة) تابعوا عكاظ على قبضت شرطة منطقة الباحة على مقيم من الجنسية الأفغانية و3 مواطنين؛ لسرقتهم أجهزة كهربائية (مكيفات) من مساجد بمحافظة العقيق، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.أخبار ذات صلة إعلاميون لـ عكاظ: «ابتعاث الإعلام» استثمار واعٍ في بناء الانسان«مكافحة المخدرات» بالباحة تقبض على مقيم لترويجه مادة الحشيش القبض على 4 أشخاص لسرقتهم أجهزة كهربائية شرطة منطقة الباحة