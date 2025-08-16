قبضت شرطة منطقة الباحة على مقيم من الجنسية الأفغانية و3 مواطنين؛ لسرقتهم أجهزة كهربائية (مكيفات) من مساجد بمحافظة العقيق، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.