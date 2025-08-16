تقدّمت رابطة العالم الإسلامي بخالص التعازي وصادق المواساة، لجمهورية باكستان الإسلامية، حكومةً وشعباً، ولذوي ضحايا الفيضانات والسيول التي ضربَت عدداً من الأقاليم.

وفي بيان للأمانة العامّة للرابطة، أعرب الأمين العام رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى عن تضامن الأمانة مع جمهورية باكستان الإسلامية في هذا المصاب المؤلم، سائلاً اللهَ سبحانه وتعالى أن يتغمّد المتوفّين بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جنّاته، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ باكستان وشعبها من كل سوءٍ ومكروهٍ.