قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطنين بمنطقة جازان لترويجهما (18) كيلوغراما من مادة الحشيش المخدر، وأوقفا واتُّخذت الإجراءات النظامية بحقهما، وأحيلا إلى النيابة العامة.

