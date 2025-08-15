شهدت منطقة الرياض، تدشين حزمة غير مسبوقة من المشاريع التعليمية النوعية، لهذا العام 2025، بلغ عددها 314 مشروعًا، بتكلفة إجمالية تجاوزت مليار ريال، موزعة على مختلف محافظات المنطقة، لتخدم أكثر من 188 ألف طالب وطالبة.

وتنوعت هذه المشاريع بين إنشاء مدارس جديدة، وإعادة تأهيل وتطوير مبانٍ تعليمية قائمة، وتوفير مرافق وتجهيزات حديثة، بما يسهم في تحسين جودة التعليم، وزيادة الطاقة الاستيعابية للمدارس، وتوفير بيئات تعليمية آمنة وجاذبة.

وأوضح لـ«عكاظ» المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الدكتور نايف بن عابد الزارع، أن هذه المشاريع، تمثل استثمارًا مباشرًا في مستقبل أبناء وبنات الوطن، وركيزة أساسية لبناء جيل، يمتلك المهارات والمعرفة التي تؤهله للمنافسة عالميًا.

ورفع الدكتور الزارع، أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين على ما يحظى به قطاع التعليم من دعم ورعاية. كما عبّر عن شكره وتقديره لأمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، ولنائبه، على متابعتهم واهتمامهم الدائم بالعملية التعليمية، مقدرًا لوزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان، جهوده المستمرة في دعم تطوير البيئة التعليمية، وتوجيهاته التي أسهمت في إنجاز هذه المشاريع.

وأكد أن الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض، ماضية في استثمار هذه المشاريع، بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال تعزيز جودة التعليم، وضمان فرص تعليمية متكافئة لجميع الطلاب والطالبات، وصناعة بيئة تعليمية محفزة للإبداع والابتكار.