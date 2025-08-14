التقى نائب أمير منطقة جازان الأمير ناصر بن محمد بن عبدالله بن جلوي بمكتبه بالإمارة اليوم مدير مكتب تحقيق رؤية المملكة 2030 بإمارة المنطقة عبدالله بن علي المرير، وفريق العمل بالمكتب.

واستمع لشرح مفصل عن الأعمال التي ينفذها مكتب الرؤية بإمارة المنطقة، والخدمات والجهود التي يبذلها القائمون على المكتب سعياً لتحقيق التوافق والانسجام بين خطط وبرامج إمارة المنطقة الإستراتيجية، بما يتفق ورؤية المملكة 2030، إضافة لدعم ومساندة المحافظات والمراكز التابعة لإمارة المنطقة لتحقيق الرؤية، من خلال الخدمات والمهمات التي يقوم بها المكتب وفقاً لهيكله التنظيمي ومهماته المحددة وفق مراحل محددة وبمنهجية واضحة، موجهاً ببذل المزيد ومضاعفة الجهود لتحقيق الأهداف المرجوة.

وأكد الأمير ناصر بن محمد على أهمية الدور المناط بإمارة المنطقة ومحافظاتها والمراكز التابعة لها بتوجيهات أمير المنطقة في تحقيق رؤية المملكة، عبر العمل المتكامل مع الأجهزة الحكومية الأخرى، بما يسهم في إيجاد بيئة عمل احترافية وتكاملية مع الأجهزة الحكومية بالمنطقة لتفعيل أدوات تحقيق أهداف الرؤية وإيجاد تنمية شاملة ومستدامة للمنطقة إنفاذاً لتوجيهات وتطلعات القيادة الرشيدة.