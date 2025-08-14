أقامت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام أمس ورشة عمل تعريفية بالشراكة مع القطاع الخاص، للتعريف ببرنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث (مسار واعد) المخصص لقطاع الإعلام، وذلك بعد يوم واحد من إعلان وزير الإعلام عن إطلاق المسار الذي يستهدف ابتعاث المبدعين في المجال الإعلامي.وأوضح نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لتنظيم الإعلام حسن السلمي أن الورشة جمعت نخبة من الجهات الإعلامية الرائدة في القطاع الخاص، بهدف تفعيل البرنامج، مشيراً إلى أن محاورها شملت التعريف بـ (مسار واعد) ومتطلبات المشاركة فيه، ومواءمة البرنامج مع احتياجات القطاع الإعلامي، إلى جانب مناقشة أوجه الشراكة في التدريب والابتعاث والتوظيف الإعلامي.وأضاف: «يزخر القطاع الخاص بفرص كبيرة، ويمتلك طاقات شابة سعودية مبدعة في مجال الإعلام»، مؤكداً أن برنامج الابتعاث يأتي امتداداً لجهود منظومة الإعلام في تمكين الشباب السعودي، واستكمالاً لمجالات العمل التدريبي الحالية في أكاديمية الإعلام السعودية، وأكاديمية وكالة الأنباء، وأكاديمية الإذاعة والتلفزيون.