تابعوا عكاظ على
Google News Account
تابعوا عكاظ على
Google News Account

تحت رعاية وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، شهد المدير العام لحرس الحدود اللواء الركن شايع بن سالم الودعاني اليوم حفل تكريم المتقاعدين من منسوبي الحرس، وذلك في مقر المديرية بمدينة الرياض.

ونقل اللواء شايع الودعاني تحيات وتقدير وزير الداخلية لمنسوبي حرس الحدود ممن أحيلوا للتقاعد على ما بذلوه من جهود في أداء المهمات والواجبات الوظيفية خلال فترة عملهم لخدمة دينهم ومليكهم ووطنهم.

وأكد المدير العام لحرس الحدود أن هذا التكريم يأتي تقديراً وعرفاناً لمسيرة حافلة بالتميز والعطاء ممن أسهموا في بناء وطنهم نحو مستقبل واعد في ظل القيادة.

أخبار ذات صلة
 
وزير الخارجية ونظيره الهولندي يبحثان هاتفياً المستجدات الإقليمية والدولية
وزير الخارجية ونظيره الهولندي يبحثان هاتفياً المستجدات الإقليمية والدولية
نائب أمير جازان يقدّم التعازي لأسرة معافا
نائب أمير جازان يقدّم التعازي لأسرة معافا