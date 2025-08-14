كشفت الهيئة العامة للإحصاء، أن معدل التضخم السنوي في المملكة سجل استقرارًا نسبيًا بلغ 2.1% خلال شهر يوليو 2025، مقارنة بنظيره من العام الماضي، كما استقر مؤشر أسعار المستهلك في شهر يوليو 2025، مقارنةً بشهر يونيو 2025، وذلك على أساس شهري، حيث لم تسجل أسعار معظم الأقسام أي تغيير نسبي يُذكر.

وفي ذات السياق، استقر مؤشر أسعار الجملة عند 2.1% خلال شهر يوليو 2025، مقارنةً بنظيره من العام الماضي، في حين انخفض مؤشر أسعار الجملة بنسبة 0.1% في شهر يوليو 2025، مقارنةً بشهر يونيو 2025.

يذكر أن مؤشر أسعار المستهلك (CPI) يعكس التغيرات في الأسعار التي يدفعها المستهلكون مقابل سلة ثابتة من السلع والخدمات تتكون من 490 بندًا، في حين أن مؤشر أسعار الجملة (WPI) يعكس التغيرات في أسعار السلع في مرحلة ما قبل البيع بالتجزئة لسلة ثابتة من السلع تتكون من 343 بندًا.