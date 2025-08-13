أكدت وزارة الصحة أن المنظومة الصحية الوطنية أثبتت حضورها على الساحة الدولية من خلال إنجازات نوعية أبرزها اعتماد 16 مدينة صحية، منها مدينتا جدة والمدينة المنورة اللتان تُعدّان أول مدينتين صحيتين مليونيتين في الشرق الأوسط، وفق معايير منظمة الصحة العالمية، ما يجسّد نجاح الوزارة ممثلة ببرنامج المدن الصحية في تعزيز جودة الحياة، بالشراكة مع مختلف الجهات الحكومية والمجتمعية، من خلال تطبيق أكثر من 80 معيارا دوليّا موزعا على 9 محاور رئيسية تغطي مجالات الصحة والتنمية والاستدامة.

وحققت المملكة تقدما بارزا في مجال البحث العلمي والابتكار الطبي؛ إذ صُنفت دراسة أجراها مستشفى الملك فيصل التخصصي حول زراعة الكبد باستخدام الروبوت ضمن قائمة أعلى 10 أبحاث مؤثرة عالميّا لعام 2024، وفق الجمعية الأمريكية لزراعة الأعضاء، وأُدرجت 7 مستشفيات سعودية في قائمة «براند فاينانس» لأفضل 250 مستشفى في العالم لعام 2025، ما يجسّد قوة البنية التحتية الصحية وقدرتها التنافسية عالميّا، وانعكاس ذلك على جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمستفيدين.

وأوضحت «الصحة» أن هذه المنجزات تجسد مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال محور «مجتمع حيوي» في تحسين جودة الحياة، ومحور «اقتصاد مزدهر» في دعم الابتكار والبحث العلمي، مؤكدة أن ما تحقق هو ثمرة تكامل الجهود بين المنظومة الصحية ومختلف القطاعات، لترسيخ موقع المملكة محورا إقليميا ووجهة عالمية في الرعاية الصحية المتقدمة.