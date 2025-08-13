وقف وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، اليوم، على سير العمل في قيادة القوات الخاصة للأمن البيئي بالرياض.

واستمع خلال الزيارة التفقدية إلى شرحٍ قدمه قائد القوات الخاصة للأمن البيئي اللواء الركن ساهر بن محمد الحربي، عن المنظومات التقنية التي تشمل طائرات الدرون والكاميرات الحرارية المستخدمة لمساندة مهام الدوريات الميدانية وآلية عملها.

واطّلع الأمير عبدالعزيز بن سعود على مركز التحكم والأنظمة التقنية، ومركز التحليل الأمني الذي يُعنى بمتابعة وتحليل المخالفات البيئية في جميع المنصات، باستخدام أحدث الوسائل والتقنيات البرمجية.

واستعرض الخطط التشغيلية والبرامج التنفيذية الهادفة إلى حماية البيئة والمحافظة عليها، وكذلك المشروعات التطويرية والتقنيات المتقدمة المعتمدة لتعزيز قدرات القوات في أداء مهامها بفعالية.

وأثناء الزيارة، دشّن الأمير عبدالعزيز بن سعود «المركز الإعلامي» الذي يحتوي على العديد من الأقسام الخاصة بالتوثيق والإنتاج الإعلامي كافة.

والتقى في نهاية الزيارة قادة قوات الأمن البيئي بمناطق المملكة -عبر الاتصال المرئي- وألقى كلمة ثمّن خلالها ما يقومون به من دور فاعل في إطار مهام القوات تحقيقاً للتوجيهات الكريمة من القيادة -حفظها الله- التي تتابع باهتمام كل ما يقوم به القطاع؛ للمحافظة على البيئة في المملكة وتعزيز استدامتها، موجهاً بمواصلة الجهود المبذولة لحماية البيئة ومواردها الطبيعية، معرباً عن شكره لمنسوبي القوات على ما يبذلونه من جهود مميزة.

رافقه خلال الزيارة، نائب وزير الداخلية المكلف الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عياف، ووكيل وزارة الداخلية الدكتور خالد بن محمد البتال، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية محمد بن مهنا المهنا، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون العسكرية اللواء الدكتور سليمان بن عبدالعزيز الميمان، ومدير عام مكتب الوزير للدراسات والبحوث اللواء خالد بن إبراهيم العروان، ومدير الإدارة العامة للإعلام والاتصال المؤسسي العميد طلال بن عبدالمحسن بن شلهوب.