ثمّن أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، إعلان المواطن صالح بن إبراهيم الهبدان تبرعه بإقامة مبنيين مدرسيين بقيمة 10 ملايين ريال.

وبيّن أن هذا التبرع يمثل الوجه الحقيقي للمواطن السعودي وحرصه على المشاركة في بناء الوطن وتعزيز قيم العمل الخيري.

بدوره قدّم مدير التعليم بالمنطقة محمد الفريح، لسمو أمير القصيم شكره وتقديره على ما يوليه من اهتمام ومتابعة، للقطاع التعليمي بالمنطقة، ودعمه للمبادرات والبرامج التي تصب في تجويد العملية التعليمية، وتعزز مقومات تحقيق الأهداف التي تسعى لها القيادة، مشيداً بدور المواطن السعودي الذي يُسهم بشكل فاعل في دعم العمليات التنموية والتعليمية.