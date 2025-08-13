كرّم أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة اليوم، الفائزين والفائزات بالمراكز الثلاثة الأولى في مسابقة «إمارة منطقة تبوك للابتكار 2025»، بحضور رئيس جامعة تبوك الدكتور عبدالعزيز بن سالم الغامدي، ووكيل إمارة منطقة تبوك المساعد للشؤون التنموية ناصر بن أحمد الخريصي، والتي نظمتها إمارة المنطقة، بالشراكة مع مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة تبوك؛ بهدف تحفيز الإبداع وتعزيز دور الابتكار في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وشملت المسابقة عدة مسارات، منها: الخدمات الحكومية وتحسين تجربة المستفيد، والبيانات وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي، والتعليم الذكي وبناء القدرات، وإدارة المخاطر، والاستدامة والبيئة، والسلامة المرورية.

كما تم تكريم أفضل 5 مشاريع واعدة، لما تضمنته من أفكار إبداعية قابلة للتطوير والتحويل إلى مبادرات ومشاريع تنموية تخدم المنطقة.

وهنأ الأمير فهد بن سلطان الفائزين بهذه المسابقة، متمنياً لهم التوفيق، منوهاً بتميز المشاركات وقدرة أبناء وبنات المنطقة على تقديم حلول مبتكرة تسهم في تطوير الخدمات وتحسين جودة الحياة.

وقال أمير تبوك: «أنا فخور هذا اليوم باستقبال أبنائي وبناتي، وهذا فخر لأهالي منطقة تبوك»، مضيفاً: «إنه ولله الحمد نلاحظ في السنوات الأخيرة، تميز أبنائنا وبناتنا في مشاركاتهم في المحافل العالمية وتحقيقهم لأعلى المراكز، وهذا بفضل لله ثم بما سخرته القيادة الحكيمة -أيدها الله، من عناية واهتمام بقطاع التعليم بالمملكة ودعم المتميزين من أبناء وبنات الوطن»، مؤكداً حرص الإمارة على دعم المبادرات التي تعزز التحول الرقمي وثقافة الابتكار، وتعكس الشراكة الناجحة مع جامعة تبوك في تأهيل وتمكين الشباب. وفي الختام، سلّم سموه الجوائز للفائزين والمشاريع الفائزة بالمسابقة.