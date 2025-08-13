أصدرت وزارة البلديات والإسكان اشتراطات تنظيمية محدّثة للّوحات الدعائية والإعلانية الدائمة والمؤقتة في المدن في إطار جهودها لتطوير المشهد الحضري وتعزيز الجاذبية البصرية في البيئة العمرانية، بما يحقق التوازن بين الجمال العمراني والنشاط الإعلاني.

وأوضحت أن الاشتراطات الجديدة وضعت معايير دقيقة تراعي الطابع المعماري المحلي لكل منطقة، وتنسجم مع موجهات التصميم والكود العمراني المعتمد، بما يسهم في ضبط استخدام اللوحات على الطرق والمباني والمرافق العامة، ويراعي عناصر السلامة والمظهر العام، ويفتح المجال أمام المحتوى الإعلاني الإبداعي ضمن إطار من التنظيم والامتثال.

وشدّدت الاشتراطات على أهمية إزالة اللوحات فور انتهاء مدة الترخيص أو عند إلغاء النشاط، وإعادة الموقع إلى وضعه السابق، حفاظًا على المشهد البصري، إضافة إلى تعزيز الالتزام بالهوية العمرانية ومنع الممارسات التي قد تؤثر سلباً على جمالية المدن ووظيفتها.

وبيّنت الوزارة أن هذه الاشتراطات تأتي امتداداً لجهودها في الحد من مظاهر التشوه البصري، وترسيخ ثقافة الامتثال، وتحقيق بيئة حضرية متكاملة تدعم تطلعات السكان، وتراعي حقوق المارة والسائقين والمستخدمين على حدٍّ سواء، فضلاً عن دعم استثمارات القطاع الخاص في إطار من التنظيم والشفافية، انسجاماً مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في بناء مدن عصرية متكاملة.