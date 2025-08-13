كشف حساب المواطن أنه يحق للمتزوجة التقديم كمستفيد رئيسي في حساب المواطن في 4 حالات.

وأوضح حساب المواطن عبر حسابه على «x» الحالات التي يحق للمتزوجة التقديم كمستفيد رئيسي في حساب المواطن، وهي: إذا كان الزوج فاقد الأهلية، وإذا كان الزوج متغيباً، وفي حالة كانت متزوجة من رجل غير سعودي، وإذا كان الزوج مسجوناً.

وكان برنامج حساب المواطن أودع (الأحد) 3 مليارات ريال مخصص دعم شهر أغسطس للمستفيدين المكتملة طلباتهم، إذ بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الـ93 أكثر من 9.7 مليون مستفيد وتابع.

وأوضح مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري أن إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 250 مليار ريال، منها 2.7 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة، مبيناً أن 72% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1475 ريالاً.

وأضاف الهاجري أن عدد أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج في هذه الدفعة بلغ أكثر من مليوني رب أسرة، مشكلين ما نسبته 88%، وبلغ عدد التابعين أكثر من 7.4 مليون مستفيد.