حددت وزارة التعليم الحصص الدراسية الأسبوعية لمدارس التعليم العام خلال العام الدراسي الجديد.وبينت في دليل الخطط الدراسية أن عدد الحصص الدراسية في جميع صفوف المرحلة الابتدائية سوف تكون 33 حصة في الأسبوع وتشمل 8 مواد دراسية للصفوف الأولية (الأول - الثاني - الثالث) إضافة للنشاط الطلابي و10 مواد للصفوف العليا (الرابع - الخامس - السادس)، إضافة إلى النشاط الطلابي.وفي المرحلة المتوسطة سيكون عدد الحصص الأسبوعية للصفوف الثلاثة 35 حصة، وتشمل 10 مواد بالصفين الأول والثاني، إضافة للنشاط الطلابي، وفي الصف الثالث 11 مادة إضافة للنشاط الطلابيّ.وبالنسبة للمرحلة الثانوية في نظام المسار العام سيكون عدد الحصص الدراسية لجميع الصفوف الثلاثة 32 حصة وعدد المواد في الصف الأول الثانوي للفصل الدراسي الأول 8 مواد، وفي الصف الثاني 7 مواد، وفي الصف الثالث 10 مواد، وفي الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي سيكون عدد المواد في الصف الأول 11 مادة، وفي الصف الثاني 9 مواد، وفي الصف الثالث 12 مادة.