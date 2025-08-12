يرتكب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جميع أصناف الموبقات، والمحرّمات ولا يجد في المجتمع الدولي قوىً قادرةً على لجم تهوره، ووقف عدوانه على حق الفلسطينيين في الحياة. وها هو مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سيعقد اجتماعاً اليوم (الأحد)؛ لمناقشة قرار نتنياهو ووزرائه المتطرفين المتهورين احتلال قطاع غزة بالكامل. ونتنياهو آمن مطمئن إلى أنه لن يحاسبه أحد، مهما أباد سكان غزة، ومهما أفرط في تجويع الأطفال والأمهات، ومهما استهدف المنشآت الصحية القليلة التي تقدم خدماتها للمصابين. هل يعني ذلك أن نتنياهو أقوى من بقية دول العالم؟ هل يعني ذلك أنه ماضٍ في الإبادة الجماعية، والتجويع، والتهجير القسري إلى أن ينمحي قطاع غزة من الوجود؟.إن نتنياهو يستند إلى موافقة قوى أمريكية تؤمن بالصهيونية، وإذا كانت هذه القوى واللوبيات اليهودية قادرة على عرقلة النظام العالمي، وتجريد مؤسساته الأممية من أي فاعلية، فيجب على العرب والعالم التفكير «خارج الصندوق»؛ إما لإعادة تفعيل النظام العالمي المستمر منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، أو البحث عن إيجاد نظام جديد ترتضيه دول العالم، وتتساوى فيه من دون استئثار دولة أو أكثر بحق النقض (الفيتو). صحيح أنه خيارٌ صعب، ودربٌ وعر، لكن ما يهمنا هو أمن العالم، وسكانه، وتعايش أممه وشعوبه. كفانا حروباً، وظلماً، وعدواناً على الحقوق، وإبادة للبشر.