استقبل أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، بحضور نائب أمير المنطقة الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز، أمس (الإثنين)، مدير الهيئة العامة للأوقاف بالمنطقة الشرقية الدكتور أحمد بن حمد البوعلي، وعددًا من منسوبي الهيئة، حيث اطّلع على أبرز منجزات الهيئة في المنطقة والإحصائيات المتعلقة بالعمل الوقفي.

وأكد أمير المنطقة الشرقية أن قطاع الأوقاف في المملكة شهد تطورات كبيرة خلال السنوات الأخيرة، إذ تعمل الهيئة العامة للأوقاف على تنظيم القطاع وتطويره وتعزيز دوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشددًا على أهمية رفع مستوى الوعي بأهمية الوقف، والعمل على جذب واقفين جدد، وتطوير منتجات وقفية متنوعة.

وقال: «قطاع الأوقاف أمامه آفاق واسعة للتطوير والتنمية، وقد كانت الأوقاف وما زالت جزءًا أصيلًاً من المجتمع الإسلامي عامة، وفي المملكة خاصة، وبفضل الله ثم دعم واهتمام القيادة، أصبحت فرص التطور كبيرة أمام القطاع لترسيخ مكانته الحيوية وتطوير أنظمته، وإعداد استراتيجية الهيئة بما يتواكب مع مستهدفات رؤية السعودية 2030».

وأشار إلى أن مستقبل الأوقاف سيشهد تطورات إيجابية بإذن الله، مؤكدًا ضرورة أن تتناغم هذه التطورات مع التشريعات والأنظمة لضمان تحقيق أهدافها، مثمنًا جهود رجال الخير في المنطقة ومساهماتهم في إقامة أوقاف أسهمت في دعم المؤسسات الصحية والتعليمية والجمعيات الخيرية والمساجد.

وأوضح مدير الهيئة العامة للأوقاف بالمنطقة الشرقية الدكتور أحمد بن حمد البوعلي أن المنطقة الشرقية حظيت بأوقاف تاريخية، منها مسجد جواثا في محافظة الأحساء، الذي بُني في العام الخامس من الهجرة، مبيناً أن المنطقة أصبحت نموذجًا يحتذى به في إدارة الوقف وتعظيم أثره، مشيرًا إلى وجود أكثر من 1855 وقفًا في المنطقة، تدير الهيئة منها 509 أوقاف، بينما البقية أوقاف تاريخية وحديثة وبعضها قيد استكمال الإجراءات، موزعة على المحافظات. وأكد أن الأصول الموقوفة تحولت إلى مشاريع تنموية رائدة أسهمت في دعم التعليم ورعاية الأسر وتمكين الشباب وحماية التراث وإحياء القيم النبيلة، مما جعل المنطقة الشرقية بحق «درة الأوقاف وشرق الخير وساحل العطاء»، مستعرضاً أبرز نتائج مؤشرات الأداء للعام 2024، حيث بلغ عدد الأوقاف المسجلة بلغ 13,256 وقفًا، فيما بلغت إيرادات استثمار الأوقاف الأهلية مليار ريال، وبلغ إجمالي مساهمة الشركاء في مصارف الأوقاف وأهداف التنمية المستدامة 2.8 مليار ريال، كما بلغ حجم أصول الصناديق الاستثمارية الوقفية 1.084 مليار ريال بنسبة زيادة 15%، وبلغ إجمالي التبرعات عبر منصة (وقفي) 702 مليون ريال بنسبة زيادة 100%، فيما بلغت التعويضات المستلمة عن الأوقاف المنزوعة مليارًا و27 مليون ريال، وبلغت المبالغ المستلمة من أموال الأوقاف المودعة لدى الهيئة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم مليارًا و39 مليون ريال.

وأكد أن الهيئة تقوم بدور تنظيمي وتطويري وتشغيلي، حيث شملت إستراتيجيتها 4 أهداف و23 مبادرة و13 مؤشر أداء تغطي 21 هدفًا من أهداف رؤية السعودية 2030، يتم تنفيذها عبر ثلاث مراحل: التمكين والتعزيز (13 مبادرة)، تطوير القطاع (8 مبادرات)، ومرحلة التميز (مبادرتان).

ورفع البوعلي الشكر والتقدير لأمير المنطقة الشرقية ولنائبه على دعمهم ومتابعتهم لأعمال الهيئة في المنطقة، مؤكدًا أن هذا الدعم المستمر يسهم في تعزيز جهود الهيئة وتطوير خدماتها بما يلبي تطلعات المواطنين والمقيمين، ويعزز مسيرة التنمية الشاملة في المنطقة.

حضر اللقاء وكيل إمارة المنطقة الشرقية تركي بن عبدالله التميمي.



