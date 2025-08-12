مكافحة المخدرات
مكافحة المخدرات
تابعوا عكاظ على
Google News Account

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيمين من الجنسية الباكستانية بمنطقة المدينة المنورة لترويجهما (1.7) كيلوجرامٍ من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني ( Email: [email protected] )، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة، دون أدنى مسؤولية على المبلغ.

أخبار ذات صلة
 
تمديد ربط قبول الدعوى أمام «العمالية» لمدة سنة وتعديل مواد تنظيم «المحامين»
تمديد ربط قبول الدعوى أمام «العمالية» لمدة سنة وتعديل مواد تنظيم «المحامين»
جازان: القبض على 14 مخالفاً هربوا «القات»
جازان: القبض على 14 مخالفاً هربوا «القات»