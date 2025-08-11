في إنجازٍ سعودي جديد، حصل الأمير سعود بن محمد بن عبدالله بن تركي آل سعود على سيف الشرف من الأكاديمية العسكرية الملكية ساندهيرست - المملكة المتحدة Royal Military Academy Sandhurst، UK كأول سعودي ينال هذا التكريم الرفيع من واحدة من أعرق الأكاديميات العسكرية في العالم.

ونال الأمير سعود سيف الشرف لفئة الطلاب الدوليين، والمركز الأول في الكفاءة القيادية والقتالية. وجاء التكريم تتويجاً لمسيرةٍ من التميز والانضباط والكفاءة.

وتفوق الأمير سعود في المجالات الأكاديمية والقيادية والانضباط والأداء العام، ليحظى بأرفع وسام يُمنح للضباط المتخرجين من الأكاديمية.

يُذكر أن الأمير سعود حاصل على درجة البكالوريوس من جامعة كينجز كوليدج البريطانية ‏– King's College London ما يعكس تكامل مسيرته بين التحصيل الأكاديمي والتأهيل العسكري، في تناغم يليق بجيلٍ سعودي مميز محلياً وعالمياً.

ويجسد هذا الإنجاز بداية موفقة لسجل حافل بالإنجازات والتميز للأمير الشاب الطموح، الذي يُمثل جيلاً من الشباب السعودي الذين يساهمون في أداء دور محوري في مستقبل المملكة ضمن رؤية 2030 التي أطلقها ولي العهد والتي تدعم الكفاءات الشابة والمؤهلة.