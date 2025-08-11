يستضيف المؤتمر الصحفي الحكومي، يوم الأربعاء 13 أغسطس 2025، وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان؛ للحديث عن أبرز مستجدات العام الدراسي 1447هـ، ورحلة التحوُّل والتطوير في منظومة التعليم، وتمكين المدرسة، وتهيئة بيئة تعليمية مرنة ومعززة للقيم مع بداية العام الدراسي الجديد، ومستجدات تطوير التجربة الرقمية في التعليم، وتحسين الخدمة المقدمة للمستفيدين ومنسوبي التعليم، وسيجيب الوزير البنيان عن أسئلة الحضور والإعلاميين.

كما يستضيف المؤتمر وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري؛ للحديث عن أبرز مستجدات المملكة وإنجازاتها.

ويبث المؤتمر مباشرة عبر قنوات التلفزيون السعودية، ومنصة شاهد، ومنصات التواصل الاجتماعي لوزارة الإعلام.