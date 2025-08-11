أعلن المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي إحالة 41 كياناً غير ربحي إلى الجهات المختصة خلال يوليو 2025، ضمن إجراءات الإشراف والتنظيم لضمان التزام المنظمات والأفراد بالأنظمة واللوائح. وشملت القرارات إصدار 19 إنذاراً لجمعيات ومؤسسات أهلية، وحل جمعية أهلية اختيارياً، وقرارين بعزل مجالس إدارات جمعيات أهلية، وإصدار إنذار بحق مؤسسة أهلية، إضافة إلى التعامل مع 44 بلاغاً لمخالفات التبرعات والعمل على 10 جلسات تحقيق.

وفي جانب التطوير والنمو، كشف المركز تسجيل 31 جمعية أهلية، و14 مؤسسة أهلية، و3 صناديق عائلية في مجالات تنموية ذات أولوية بمختلف مناطق المملكة خلال يوليو، ليصل إجمالي عدد المنظمات المسجلة حتى نهاية الشهر إلى 6,405 منظمات، منها 338 منظمة مرخصة لجمع التبرعات.

وأكد المركز أهمية التزام المنظمات والأفراد بالأنظمة والإجراءات المعتمدة، داعياً الجميع للتواصل عبر مركز الاتصال الموحد 19918 أو الموقع الإلكتروني www.ncnp.gov.sa، مشدداً على ضرورة تكامل الجهود لتعظيم الأثر الاجتماعي والاقتصادي للقطاع بما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030.

كما أشار المركز إلى صدور تقريره السنوي لعام 2024، الذي استعرض مؤشرات أداء القطاع غير الربحي وحالة المبادرات الاستراتيجية وفق المستهدفات الوطنية.