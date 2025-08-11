انطلق برنامج أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام بهدف تبني رؤى تطويرية حديثة ترتقي بالتعليم ومحاوره الرئيسية (الطالب - المدرسة - المعلم)، وذلك بمشاركة كوكبة من الأكاديميين والمتخصصين وذوي الخبرة عبر ورشة عملٍ بهدف الحصول على مخرجاتٍ تواكب العصر وتستخدم التقنية الحديثة بشتى أنواعها للارتقاء بمخرجات التعليم وتساهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

ويحظى التعليم في بلادنا باهتمامٍ وعناية من ملوك هذه البلاد منذ عهد الملك المؤسس الملك عبدالعزيز -رحمه الله- ومن جاء بعده من أبنائه، حتى هذا العصر الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، اللذين لا يألوان جهداً في سبيل الرقي بالتعليم الذي كان أحد مرتكزات رؤية السعودية 2030، واستحوذ على نصيب الأسد من الميزانية العامة للدولة لثقة القيادة ويقينها أن تنشئة جيلٍ متعلم وواعٍ سيختصر الزمن للوصول لمستوى عالٍ من الكفاءات الوطنية وهو ما جعل التوسع في برامج الابتعاث أمراً ضرورياً لتسليح أبناء الوطن بالعلم والمعرفة ليعودوا لوطنهم محملين بالعلم والمعرفة لنقلها لأبناء وطنهم. أيضاً فإن توقيت هذه المبادرة قبيل انطلاق العام الدراسي الجديد لهو خير دليلٍ على حرص أمير المنطقة على أن تكون دافعاً وحافزاً للمعلمين والطلبة وأولياء الأمور لاستقبال عامٍ دراسي يبدأ بهمةٍ ونشاطٍ وتفاعلٍ مع هذا البرنامج الذي سينجح بمباركة سموه وتعاون المهتمين لنصل لما نسعى إليه، وسيكون هذا البرنامج باكورة برامج أخرى يتبناها سموه وسنرى أثرها قريباً بإذن الله كما خُطط لها.