صدرت موافقة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، على بدء استقبال الترشيحات لجائزة مكة للتميّز في دورتها السابعة عشرة؛ وذلك عبر منصة الجائزة الرقمية التفاعلية.

وتحظى أعمال الجائزة بإشراف ودعم أمير منطقة مكة المكرمة، ومتابعة نائبه لتشجيع العمل المتميز وتحفيز جهود الجهات والأفراد بما ينعكس إيجابًا على جودة الأعمال وإتقانها، وصولًا إلى الارتقاء بمختلف المجالات وتحقيق أعلى درجات الإبداع.

وعلى مدى الأعوام الماضية، حظيت الجائزة بإقبال واسع أسهم في تشجيع الأفراد والقطاعات، وبث روح التنافس بينهم لتقديم نحو 4900 عمل، كان لها أثر إيجابي ملموس على المنطقة إنسانًا ومكانًا.

وخلال مسيرتها، وظفت الجائزة التقنية لخدمة التنمية والتطوير، انسجامًا مع مستهدفات إستراتيجية المنطقة القائمة على بناء الإنسان وتنمية المكان. كما تُسهم من خلال أفرعها التسعة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، الرامية إلى تعزيز الإبداع ورعايته وتشجيعه.

يشار إلى أن الجائزة حرصت على تأصيل مبادئ إتقان العمل نحو الارتقاء بمستوى الأداء والجودة عبر التنافس الهادف الذي يسهم في تشجيع العمل المتميز وتكريم الجهد البارز للجهات والأفراد وفق اللوائح التنظيمية للجائزة ومخرجاتها.

وتهدف الجائزة إلى تعزيز الابتكار عن طريق توفير منصة لتبادل التجارب الناجحة بين قطاعات الأعمال المختلفة والتعرف على أفضل الممارسات، كذلك تفعيل مشاركة المنشآت في بناء المجتمع، والوصول لأعلى مستويات الجودة والتميز في الأداء ونشر مفاهيم الجودة والتميز في الأداء المؤسسي تحقيقًا لتنمية مستدامة.

وتتنافس الجهات والأفراد على نيل الجائزة في تسعة أفر ع التميز في خدمات الحج والعمرة وتُمنح للجهات أو الأفراد الساعين لتقديم أفضل الحلول والخدمات في قطاع الحج والعمرة، وفي التميز الإداري تُمنح تقديرًا لإنجازات المتميزين في تقديم أفضل الحلول والخدمات الإدارية ذات النتائج والمخرجات المميزة، وينال جائزة التميّز الثقافي المتميزون في دعم الحراكِ الثقافي وتعزيز أعماله ومفاهيمه، أما في فرع التميّز الاقتصادي فتُعطى للمتميزين في تفعيل التنمية الاقتصادية، وفي حقل التميّز العمراني تُقدّم الجائزة للجهات أو الأفراد عن أعمالهم التصميمية والتنفيذية في المجال العمراني المدهشة، وفي فرع التمّيز الاجتماعي تُمنح الجائزة للمتميزين في الأدوار الاجتماعية البارزة لخدمة المجتمع وإنسان المنطقة.

ويُمنح المتميزون في تقديم أفضل الحلول البيئية والخدمات في مجالات البيئة جائزة فرع التميّز البيئي، وتُقدّم جائزة التميز العلمي والتقني للمتميزين في مجال الأبحاث العلمية والابتكارات والاختراعات، وفي فرع التميّز الإنساني تُمنح الجائزة تقديرًا لإنجازات الأفراد الاستثنائية في المجال الإنساني بشرط أن تكون الشخصية المختارة قدّمت جهدًا مميزًا في عدد من الأنشطة والبرامج والمبادرات التي تتعلق بإنسان المنطقة وأن تكون ذات بصمة واضحة ومؤثرة.