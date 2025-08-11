استقبل مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية الشيخ عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ، بمقر الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء في الطائف رئيس مجلس إدارة جمعية الصاعقة للبحث والإنقاذ وإدارة الأزمات والكوارث حامد بن حريب، وعددًا من منسوبي الجمعية.

واستعرض حريب مهمات الجمعية وما تقدمه من خدمات البحث البري، والبحث الجبلي، والغوص والإسناد بالطيران الشراعي، والإسعاف وإدارة الأزمات والكوارث.

وأثنى المفتي على جهود الجمعية، وحثهم على التعاون على البر والتقوى، واحتساب الأجر، والاستمرار في العطاء.