أعلنت المؤسسة العامة للري بدء عملية تصريف مياه سد وادي ضمد بمنطقة جازان بكمية تقدّر بـ5 ملايين متر مكعب، وذلك ضمن خطتها لدعم الأنشطة الزراعية، وتحقيق الاستدامة البيئية في محافظة ضمد والمراكز المجاورة.

وأوضحت المؤسسة أن عملية التصريف بدأت الخميس وتستمر لمدة 19 يوما، وتهدف إلى تغذية آبار المزارعين على امتداد مجرى الوادي، ورفع منسوب المياه الجوفية وتحسين جودتها، وتعزيز كفاءة الاستفادة من الموارد المائية، بما يُسهم في زيادة إنتاجية الزراعة المستدامة، ودعم الأمنين المائي والزراعي؛ لتحقيق المستهدفات الوطنية.

وأكدت أن الخطوة تأتي ضمن الموازنة المائية المعتمدة من وكالة المياه بوزارة البيئة والمياه والزراعة، مشيرةً إلى أن عمليات التصريف تتم وفق معايير مدروسة تضمن تحقيق الأهداف المرجوة.

ودعت المؤسسة المزارعين والأهالي إلى الالتزام بإرشادات السلامة العامة والابتعاد عن مجرى الوادي أثناء التصريف، وتجنب أي أنشطة قريبة من مجرى المياه، والتعاون مع الفرق الميدانية؛ لضمان انسيابية توزيع المياه، وتحقيق أقصى استفادة منها.