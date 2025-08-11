غيّب الموت أمس (الأحد) الفريق الركن سلطان بن عادي المطيري، أحد القيادات العسكرية البارزة في السعودية، إذ شغل خلال مسيرته مناصب مهمة بينها نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البرية، وأسهم في تطوير جاهزية القوات المسلحة.

وبحسب المعلومات المتوفرة عن الفقيد، فقد بدأ مسيرته العسكرية بعد حصوله على شهادة الثانوية من المدرسة السعودية في المربع عام 1368هـ، ليقرر الالتحاق بالمجال العسكري، ويتخرج في كلية الملك عبدالعزيز الحربية بتاريخ 10/ 6/ 1378هـ.

ويُعد المطيري من الضباط الذين شاركوا في قيادة القوات السعودية في مهمات وطنية، ونال عدة أوسمة وميداليات تقديراً لخدمته. كما كان له دور قيادي في حرب الخليج الثانية عام 1991 ضمن قيادة القوات المشتركة العربية، إذ أشرف على تنظيم وإدارة العمليات في مسرح العمليات الشرقي.

وخلال مسيرته المهنية، تولى قيادة القوات البرية الملكية السعودية برتبة فريق ركن عام 1996، كما عمل معلماً في مدرسة الدفاع الجوي ثم قائداً لجناح فيها، قبل أن يتم تعيينه نائباً لرئيس هيئة الأركان العامة، وهو المنصب الذي استمر فيه حتى تقاعده عام 2007.