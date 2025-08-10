يعود يوم (الثلاثاء) المشرفون التربويون والمشرفات وأعضاء الهيئتين الإدارية والتعليمية بمدارس التعليم العام للبنين والبنات إلى مباشرة أعمالهم استعداداً لبداية العام الدراسي الجديد 1447هـ.

واستثنت وزارة التعليم أربع إدارات تعليمية من هذه العودة وهي تعليم مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وجدة، والطائف، وستكون عودتهم يوم الأحد القادم الثالث والعشرين من شهر صفر الجاري، والتي سوف تتزامن مع عودة المعلمين والمعلمات الممارسين للتدريس الفعلي في جميع مناطق المملكة ومحافظاتها.

ويأتي تأخير عودتهم بعد إصدار التقويم الدراسي للأعوام الأربعة القادمة والتي استثنت هذه الإدارات نظراً لظروف موسمي الحج والعمرة.

وحددت الوزارة مطلع شهر ربيع الأول موعداً لبداية الدراسة الفعلية وعودة الطلاب والطالبات إلى مقاعد الدراسة في انطلاقة العام الدراسي الجديد، فيما ستكون عودة طلاب وطالبات مكة والمدينة وجدة والطائف يوم الثامن من شهر ربيع الأول.