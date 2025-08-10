العُلا تحتضن فعالية لرصد زخة شهب البرشاويات

يُنظّم فريق «منارة العُلا»، فعالية فلكية لرصد زخة شهب البرشاويات، في أجواء طبيعية تشتهر بها المحافظة، التي تُعد إحدى أبرز الوجهات المعتمدة عالميًا لمراقبة السماء ضمن مناطق «السماء المظلمة».وتتيح الفعالية للزوار وعشاق الفلك فرصة متابعة ذروة الشهب، بقيادة مجموعة من الهواة المتخصصين في رصد الظواهر الفلكية، مع إمكانية إحضار التلسكوبات الخاصة للاستمتاع بمشاهدة مباشرة للسماء من موقع الرصد في «حرة العُلا»، فضلًا عن التقاط الصور الفلكية لتوثيق المشهد.ويأتي تنظيم هذه الفعالية ضمن فعاليات «عجائب سماء العُلا»، التي تشمل العديد من البرامج والأنشطة التي ينفذها فريق «منارة العُلا» على مدار العام، دعمًا لجهود نشر الوعي الفلكي، وتعزيز التجارب السياحية المرتبطة بالسماء والظواهر الكونية التي تتميز بها العُلا.