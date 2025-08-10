استقبل أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، في مكتبه بديوان الإمارة اليوم الأحد، مدير عام فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة الشرقية الشيخ عبدالعزيز بن مهيني المهيني، بمناسبة تكليفه.

وهنأ أمير المنطقة الشرقية، المهيني بهذه المناسبة، متمنيًا له التوفيق في أداء مهامه، مثمنًا دور الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء في تعزيز الوعي الشرعي ونشر العلم، وخدمة القضايا الدينية وفق منهج الوسطية والاعتدال.

وقدّم المهيني لأمير المنطقة الشرقية تقريرًا عن أعمال فرع الرئاسة في المنطقة، وأبرز الجهود والمبادرات التي ينفذها في مجالات الفتوى والبحوث العلمية وخدمة المجتمع، مقدمًا شكره وتقديره لسموه على دعمه وتوجيهاته السديدة.