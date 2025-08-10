في إطار حرص بلدية محافظة صبيا على متابعة سير العمل في المشاريع التنموية والخدمية، قام رئيس البلدية المهندس محمد حمود نمازي بجولة ميدانية رافقه خلالها عدد من المختصين للاطلاع على نسب إنجاز المشاريع الجاري تنفيذها في المحافظة.

وخلال الجولة، قدّم المختصون تقارير مفصلة عن مراحل التنفيذ ونسب التقدم في الأعمال، فيما شدّد المهندس نمازي على ضرورة الالتزام التام بالاشتراطات والمعايير الفنية المعتمدة، لضمان جودة المشاريع وتحقيق أفضل النتائج التي تلبي احتياجات الأهالي وتسهم في تحسين جودة الحياة.

وأكد رئيس البلدية أن هذه الجولات الميدانية تأتي ضمن نهج البلدية في المتابعة المستمرة للمشاريع، وتسريع وتيرة الإنجاز بما يتوافق مع خطط التنمية المستدامة للمحافظة.