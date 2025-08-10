استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان في مكتبه بالإمارة اليوم الشيخ سليمان بن محمد بن رفاده شيخ شمل قبيلة بلي، والمواطن ناصر فارع السميري البلوي، وأبناءه، الذي تنازل عن قاتل ابنه لوجه الله تعالى.

وثمّن أمير منطقة تبوك هذه المبادرة النبيلة، مشيراً إلى أن ما قام به المواطن ناصر البلوي من تنازل لوجه الله تعالى عمل عظيم وأجره كبير سيناله في الدنيا والآخرة إن شاء الله، قائلاً: «أهنئك على ما قمت به من عمل عظيم، وأنت خير مثال للمواطن السعودي والمسلم العربي الأصيل، وما حدث منكم من تنازل أمر غير مستغرب، فالعفو عند المقدرة، وهنيئاً لكم بالأجر في الآخرة إن شاء الله، والعلم الغانم والسمعة الحسنة بالدنيا عند الجميع». ناقلاً اعتزاز خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، للمواطن ناصر البلوي وأسرته على هذا العمل النبيل.

من جانبه، أعرب المواطن ناصر البلوي عن شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك على هذه اللفتة والرعاية الكريمة منه باستقباله وشكره على تنازله لوجه الله تعالى، مثمناً اهتمامه المستمر بأهالي المنطقة، سائلاً المولى القدير أن يتقبل منه هذا العمل ويجعله خالصاً لوجهه الكريم.