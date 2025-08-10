استحدثت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تقنية الروبوتات التفاعلية في أروقة مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الـ45، والمقامة في مكة المكرمة، بهدف تقديم المعلومات والإرشادات للمشاركين والزوار بأساليب مبتكرة وسهلة الوصول.

وتتميز الروبوتات المزودة بشاشات لمس تفاعلية بتقديم معلومات متكاملة عن المسابقة، تشمل الجداول الزمنية، وأماكن الفعاليات، وآليات المشاركة، إضافة إلى الرد على استفسارات الضيوف المتعلقة بالمسابقة بـ 96 لغة عالمية، بما يسهم في تسهيل تجربة الحضور القادمين من مختلف دول العالم. ويجسد توظيف هذه التقنية حرص الوزارة على دمج الابتكار في تنظيم الفعاليات الكبرى، وتقديم خدمات متطورة تعزز كفاءة التنظيم وتختصر الوقت والجهد، في مشهد يجمع بين أصالة المسابقة وروح الحداثة التي توفرها الحلول الذكية.

وتشهد المسابقة في دورتها الحالية مشاركة 179 متسابقًا يمثلون 128 دولة من مختلف دول العالم، ما يعكس مكانتها العالمية بوصفها من أبرز المسابقات القرآنية التي تحظى برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، إذ تستقطب نخبة من حفظة كتاب الله من شتى أنحاء المعمورة، وتشكل هذه المبادرة التقنية إضافة نوعية لمسيرتها في ترسيخ رسالتها الدينية والحضارية على الصعيد العالمي.