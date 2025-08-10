تابعوا عكاظ على
Google News Account

نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من موجة حارة على المنطقة الشرقية تتراوح درجتها بين (47 - 48) درجة مئوية تشمل الدمام، والظهران، والخبر ومحافظات الجبيل، القطيف، رأس تنورة الأحساء، والعديد، وبقيق، والنعيرية، وقرية العليا، والخفجي، أما محافظة حفر الباطن فتتراوح درجة الحرارة فيها بين (49 - 50) درجة مئوية، مشيرًا إلى أن بداية الإنذار من الساعة 11 صباحًا حتى الساعة 5 مساءً.

وفي السياق ذاته، نبَّه المركز من هطول أمطار خفيفة مصحوبة برياح نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية على محافظات الأحساء، والعديد، وبقيق، وحفر الباطن، مبينًا أن بداية الإنذار من الساعة 2 مساءً ويستمر حتى 7 مساءً.

أخبار ذات صلة
 
«سار» تعزز أسطول «خط الحرمين» بـ 20 قطاراً عالي السرعة
«سار» تعزز أسطول «خط الحرمين» بـ 20 قطاراً عالي السرعة
طلبة «موهبة» يمثلون المملكة في أولمبياد المواصفات الدولي 2025 بكوريا
طلبة «موهبة» يمثلون المملكة في أولمبياد المواصفات الدولي 2025 بكوريا