أبلغت مؤسسة السكك الحديد السعودية (سار) المزودين المحتملين برغبتها في شراء 20 قطاراً جديداً لخط الحرمين السريع البالغ طوله 453 كيلومتراً، من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، عبر جدة ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية. ومن شأن الأسطول الجديد من القطارات أن يعزز التوسع التشغيلي والتطوير الاستراتيجي لقطار الحرمين السريع، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030. وينقل خط الحرمين السريع ملايين المسافرين كل عام، خصوصاًَ خلال موسم الحج والعمرة. ويبلغ حجم الأسطول الحالي 35 قطاراً طراز تالغو 350 اس آر أو، الذي تصل سرعته إلى نحو 300 كيلومتر في الساعة. ويزوَّد كل قطار بـ13 مقطورة، ومقطورة لتناول الطعام، بسعة تبلغ 417 مقعداً، منها 113 مقعداً لدرجة الأعمال، و304 مقاعد للدرجة السياحية. وكانت المحاولات التجريبية لقطار الحرمين بدأت في ديسمبر 2017. وانطلق التشغيل التجاري لهذه الخدمة في أكتوبر 2018.