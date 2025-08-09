يشارك المنتخب السعودي في منافسات النسخة الـ(20) من الأولمبياد الدولي للمواصفات (ISO 2025)، التي تستضيفها مدينة إنشيون بكوريا الجنوبية خلال الفترة (12- 14) أغسطس 2025، بمشاركة (40) فريقا من مختلف دول العالم.

ويُعد الأولمبياد مسابقة دولية سنوية مخصصة لطلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية، وتستضيفها كوريا الجنوبية منذ عام 2006؛ بهدف تعزيز الوعي بمفاهيم المواصفات والمقاييس والجودة، وتشجيع الطلبة على تبادل الأفكار الجديدة حول المعايير والتكنولوجيا.

ويُمثّل المملكة في هذه الدورة 4 فرق طلابية من المرحلتين المتوسطة والثانوية، تم إعدادهم وترشيحهم للمنافسة من خلال برامج تدريبية وتأهيلية مكثفة، ضمن شراكة إستراتيجية بين مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة»، ووزارة التعليم، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

ويضم فريق الطالبات من المرحلة المتوسطة كلّا من ميان زهير خان من تعليم منطقة مكة المكرمة، ووجد إيهاب حسوبة من تعليم منطقة المدينة المنورة، ويَمان أيمن الزهر من تعليم منطقة عسير، أما فريق الطالبات من المرحلة الثانوية، فيتكون من سلاف أحمد الرقيبة من تعليم منطقة القصيم، وعريب نواف العتيبي من تعليم منطقة المدينة المنورة، وفاطمة صالح آل بن صالح من تعليم المنطقة الشرقية.

ويشارك في فريق الطلاب من المرحلة المتوسطة كلٌّ من علي مهدي العجاج وفواز خالد القحطاني من تعليم المنطقة الشرقية، وطلال مسفر القحطاني من تعليم منطقة الرياض، في حين يضم فريق الطلاب من المرحلة الثانوية خالد محمد الزهراني من تعليم المنطقة الشرقية، وعايض مريع القحطاني من تعليم منطقة عسير، وفيصل تركي المليباري من تعليم منطقة مكة المكرمة.

وتأتي مشاركة المملكة في هذه النسخة امتدادا لمشاركتها الأولى في نسخة 2024، التي حققت خلالها ميدالية برونزية وشهادة تقدير، في إنجاز يعكس الإمكانات الواعدة للطلبة السعوديين في مجالات المواصفات والمقاييس والجودة، كما تُجسد هذه المشاركة التزام المملكة المستمر بنشر ثقافة الجودة والمعايير لدى النشء، ضمن رؤية وطنية طموحة تسعى إلى بناء جيل واعٍ ومتمكن في مجال المواصفات.

وتتضمن آلية مسابقة الأولمبياد الدولي للمواصفات سلسلة من الجولات التمهيدية التي تقود إلى المنافسة النهائية، حيث يُكلف المشاركون بمهمات مصممة لتحفيز معارفهم ومهاراتهم في عالم المواصفات، ضمن بيئة تفاعلية دولية تشجع الابتكار والعمل الجماعي.