تسبب عطل في نظام الفحص الدوري في محافظة بيشة في ازدحام المواطنين المراجعين لفحص مركباتهم، والذين عبروا عن تذمرهم الشديد تجاه هذا العطل.

وقال المواطن محمد الشهراني (أحد المراجعين لفحص مركبته) لـ«عكاظ» إنها ليست المرة الأولى التي يتعطل فيها النظام، مضيفاً: راجعت الفحص يوم الخميس الماضي بعد أخذ موعد، وأفاد الموظف بجدولة الموعد إلى اليوم (السبت)، إلا أننا تفاجأنا بعطل جديد، وعدم تبليغنا برسالة نصية، وتوقف الكثير من المركبات في طابور انتظار (من الساعة التاسعة صباحاً إلى بعد الظهر)، في حين بقي الموظفون مكتوفي الأيدي متنظرين عودة النظام من جديد.

وأضاف الشهراني بأن الأعداد الكبيرة التي راجعت الفحص عبرت عن استيائها الشديد من هذا الأمر الذي تكرر مع بدء موسم المدارس، إذ أصبحنا بين مطرقة الفحص الدوري ومخالفات المرور.