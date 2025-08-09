في حالة نوعية عاش سكان محافظة رماح شمال شرقي الرياض أجواء ماطرة وسط أجواء حارة تتجاوز الـ45 درجة مئوية، ضمن «برنامج الاستمطار»، كأول موقع في المنطقة الوسطى تُنفذ فيه العمليات خلال فصل الصيف.

وأعلن برنامج استمطار السحب نجاح تجربته في تنفيذ أولى العمليات بمحافظة رماح، وجاء التنفيذ بعد دراسة دقيقة للمعطيات الجوية وبمتابعة مباشرة من فريق الأبحاث، في خطوة تُجسّد التقدم التقني والجاهزية التشغيلية للبرنامج، وتندرج ضمن خططه التوسعية على مناطق المملكة لزيادة الهاطل المطري.

ويقدم البرنامج الإقليمي لاستمطار السحب تجارب ناجحة ما يعزز التنمية المستدامة، والبحث عن موارد مائية إضافية، واتساع الرقعة الخضراء والحد من التصحر؛ في الوقت الذي تلعب فيه هذه التقنية الدور في زيادة كمية الأمطار لأنواع من السحب لاستغلال خصائصها وتحفيز وتسريع عملية هطول الأمطار على مناطق معينة ومحددة مسبقاً.

وتكمن عملية استمطار السحب في استثارة وحفز السحب والغيوم لإسقاط محتواها من المياه الكامنة فوق مناطق جغرافية محددة؛ عن طريق استخدام وسائل صناعية تعمل على تسريع عملية هطول الأمطار أو زيادة إدرار هذه السحب من المياه مقارنة بما يمكن أن تدره بشكل طبيعي.

ويتم استمطار السحب من خلال طائرات مخصصة لبذر مواد دقيقة ليس لها ضرر على البيئة في أماكن محددة من السحب، مما يغير العمليات الفيزيائية الدقيقة داخل السحابة نفسها؛ ويجري في هذه العملية تحفيز السحب من خلال استخدام الطائرات أو المولدات الأرضية وحقنها بجزيئات من الملح؛ فتتشكل بلورات ثلجية تتكثف في المطر مما يساعد على زيادة هطول الأمطار من سحابة واحدة بنسبة تصل إلى 20% في الظروف المثالية.

ويتم بذر السحب في عملية الاستمطار عبر تقنيات حديثة عن طريق الطائرات والمولدات الأرضية والدرونز؛ ويصل الوقت المستغرق في البذر السحابي، قبل أن تبدأ السحابة المعالجة في التغير، لـ30 دقيقة اعتماداً على طريقة تسليم البذر «الحقن المباشر عند قمة السحابة، أو البذر الأساسي.. إطلاق عامل البذر في التيار الصاعد أسفل قاعدة السحابة».

وتتنوع المواد المستخدمة في الاستمطار، حسب التقنية والطريقة، ففي درجات الحرارة المنخفضة يتم استخدام مركب ثاني أكسيد الكربون الصلب، أو ما يعرف بالجليد الجاف، ويتم في درجات الحرارة المرتفعة استخدام جزئيات كلوريد الكالسيوم لتشكيل نوى تكثيف تتراكم حولها قطرات بخار الماء.