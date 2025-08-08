أعلنت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أن إجمالي أعداد الزوار للحرمين الشريفين خلال شهر محرم للعام الحالي 1447 بلغ (60,245,635) زائرًا، وسط منظومة من الخدمات المتكاملة والمتنوعة، التي تقدمها الهيئة، والجهات المشاركة لخدمة ضيوف الرحمن.

وأفادت بأن عدد المصلين بالمسجد الحرام بلغ (27,531,599) مصلّيًا، منهم (47,823) مصلّيًا في حجر إسماعيل (الحطيم)، فيما بلغ عدد المعتمرين (7,857,270) معتمرًا.

وبيّنت الهيئة أن عدد المصلين بالمسجد النبوي بلغ في الشهر ذاته (21,576,200) مصلٍّ، منهم (1,122,368) مصلّيًا في الروضة الشريفة، فيما بلغ عدد من قام بالسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما (2,110,375) زائرًا.

وأكدت الهيئة أنها عملت على تقديم أفضل الخدمات بأعلى معايير الجودة للتيسير على المصلين والمعتمرين والزوار، وتوفير سبل الراحة لهم، ليؤدوا عباداتهم بكل يسر وطمأنينة، فيما تسعى لمضاعفة جهودها وتذليل جميع العقبات، لتقديم الخدمات على أكمل وجه، وذلك في سبيل تحقيق الغاية المثلى في خدمة الحرمين الشريفين وفقًا لتوجيهات القيادة.