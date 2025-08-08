يأتي توالي اعتراف دول عالمية مؤثرة بالدولة الفلسطينية، ترجمة للجهود السعودية في المحافل والمؤتمرات الدولية لتحقيق أكبر حشد دولي في مواجهة الكيان الصهيوني، الذي يعيش أسوأ مراحله متخبطاً في قراراته وتوجهاته بعد المؤتمر الدولي الذي ترأسته السعودية وفرنسا، وحقق للقضية الفلسطينية ما لم يتحقق لها في سنوات مضت.ولم تكتف المملكة باعتراف غالبية دول العالم بالدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وضرورة منح الفلسطينيين حقوقهم المشروعة، وإنما تواصل جهودها وضغطها إلى أن تعترف دول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، لتكتسب هذه الاعترافات قوة إضافية لدعم الدولة الفلسطينية، التي تمثل حلماً منتظراً للفلسطينيين والعرب والمسلمين وكل من يؤمنون بعدالة القضية الفلسطينية، التي يحاول الاحتلال الصهيوني عبثاً طمسها ومحوها من الوجود.والسعودية ماضية في دعمها لإقامة الدولة الفلسطينية وتدرك أنها مهمة صعبة تحتم عليها مكانتها الإسلامية والعربية التصدي لها، وقيادة العالم خلفها، ولم تنظر إلى تبعاتها السياسية والاقتصادية، وخصوصاً من بعض الدول التي ما زالت تدعم إسرائيل في موقفها الرافض لقيام الدولة الفلسطينية، وهذا ما يجعل الفلسطينيين ينظرون إلى الموقف السعودي بنوع من التقدير والفخر والاعتزاز، بل ويثمنون قدرة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على تحقيق أكبر حشد دولي بعد أن تجاوز عدد الدول التي تعترف بالدولة الفلسطينية 150 دولة، وما زالت دول أخرى في طريقها لاتخاذ القرار المنتظر دعماً لفلسطين وشعبها.