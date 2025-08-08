سجّلت محطات الرصد الزلزالي التابعة لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، مساء الخميس، هزة أرضية بقوة 3.44 درجة على مقياس ريختر، وقعت داخل الأراضي الإماراتية، على بُعد 11 كيلومتراً فقط من مركز البطحاء الحدودي السعودي.

وأوضحت الهيئة أن الهزة تم رصدها بدقة في تمام الساعة 23:03:52 مساءً، عبر الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي، ولم يكن لها أي تأثير مباشر على المناطق السعودية المجاورة، مشيرة إلى أن المنطقة المتأثرة تقع ضمن نطاق نشاط زلزالي منخفض.

وتواصل الهيئة متابعة النشاط الزلزالي في المنطقة، مؤكدة جاهزية فرقها لرصد وتحليل أي تطورات جيولوجية محتملة.