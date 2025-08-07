أدانت رابطةُ العالم الإسلامي قرارَ حكومة الاحتلال الإسرائيلي بإبعاد المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية عضو المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي الشيخ محمد أحمد حسين، عن المسجد الأقصى المُبارَك بالقدس المُحتلّة لمدة 6 أشهر.وأعربت الرابطةُ في بيانٍ للأمانة العامة عن تضامنها الكامل مع المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية في مواجهة كل الانتهاكات والقرارات غير الشرعية لحكومة الاحتلال تجاه المُقدّسات والمرجعيات الدينية في القدس المُحتلّة.