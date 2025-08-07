التقى أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز اليوم، بحضور نائبه الأمير ناصر بن محمد بن عبدالله بن جلوي، مشايخ وأهالي محافظة الدرب، في إطار جولاتهما التفقدية لمختلف محافظات المنطقة.

وجرى خلال اللقاء بحث احتياجات المحافظة في مختلف المجالات الخدمية والتنموية، موجهاً بمتابعتها والرفع بها، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين.

وأوضح أمير منطقة جازان أن زيارته لمحافظة الدرب، والالتقاء بأهلها وتبادل وجهات النظر معهم حول كل ما يُعنَى بالتنمية في المحافظة، تأتي ضمن توجيهات القيادة الرشيدة بمتابعة تنفيذ المشاريع التنموية بما يلبي احتياجات المواطن والمقيم في جميع مناطق المملكة.

واستمع أمير جازان إلى كلمة الأهالي التي ألقاها نيابة عنهم محمد بن هادي مطمي، رحب فيها نيابة عن أهالي محافظة الدرب والمراكز التابعة لها بزيارة أمير المنطقة ونائبه، التي تأتي تأكيداً على حرص الحكومة الرشيدة على تتبع وتوفير أرقى الخدمات للمواطنين والمقيمين، ما يعد ركيزة أساسية في دفع عجلة المشاريع التنموية والخدمية، والارتقاء بمستوى الأداء في مختلف القطاعات.

واطلع أمير منطقة جازان ونائبه على عرض عن المشاريع البلدية بمحافظة الدرب، المشتملة على (49) مشروعا منجزا تزيد تكلفتها الإجمالية على (590) مليونا، منها (39) مشروعا بلديا في مجالات «السفلتة، والطرق، والنظافة، وتشغيل المدينة، والبنى التحتية»، و(3) مشاريع إسكانية وتنموية تشمل (203) وحدات سكنية، و(1618) قطعة سكنية، إضافة إلى (3) مشاريع لدرء أخطار السيول، و(5) مشاريع استثمارية.

فيما يُنفذ حاليا (21) مشروعا بلديا بتكلفة تزيد على (308) ملايين، منها (16) مشروعا بلديا في مجالات «السفلتة، والنظافة وتشغيل المدينة»، إلى جانب (5) مشاريع استثمارية.