يعود «ملتقى الصحة العالمي 2025» في نسخته الثامنة إلى العاصمة الرياض، خلال الفترة من 27 إلى 30 أكتوبر القادم، تحت رعاية وزارة الصحة، وبدعم من برنامج تحول القطاع الصحي، أحد برامج رؤية السعودية 2030، حيث يفتح الملتقى أبوابه للقطاعات الناشئة والمتخصصة في مجالات التقنية الصحية والابتكار الرقمي.

ويتضمن الملتقى تنظيم «مسابقة رؤية الجيل القادم»، التي تركز على استقطاب مشاريع ناشئة في مجالات الصحة الرقمية، والتقنيات الحيوية، والابتكار السريري، وسط مشاركة واسعة من داخل المملكة وخارجها، تشمل مناطق الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية.

وتخضع المشاريع المتقدمة للمسابقة لتقييم لجنة تحكيم دولية تضم خبراء وممثلين عن صناديق استثمارية ومؤسسات رعاية صحية، من بينها صندوق الاستثمارات العامة، ومجموعة البنك الدولي، و«ديرفيلد»، وغيرها. وتصل قيمة الجائزة الكبرى إلى 100 ألف ريال سعودي.

وتشمل المسابقة فئتين رئيسيتين: الأولى مخصصة للجهات والقطاعات الناشئة في مراحلها الأولية، والثانية للجهات التي تجاوزت مرحلة التمويل الأولي، كما تهدف إلى دعم الابتكار في تحسين الوصول إلى الخدمات الصحية، وتعزيز الرعاية الوقائية والمساواة في تقديمها.

ويقام الملتقى هذا العام في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم، وسط زخم اقتصادي متزايد، إذ أظهرت بيانات حديثة أن المملكة جذبت أكثر من 860 مليون دولار من الاستثمارات في الشركات الناشئة خلال النصف الأول من 2025، ما يمثل 56% من إجمالي رأس المال الاستثماري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويشمل الملتقى أيضاً «منتدى المستثمرين»، الذي يقام في اليومين الثاني والرابع، ويعد منصة للتواصل بين المستثمرين المحليين والدوليين وممثلي القطاعات الناشئة، ويُسلّط اليوم الأخير من المنتدى الضوء على نماذج المشتريات وسلاسل التوريد في القطاع الصحي، بما يتماشى مع المبادرات البيئية والاقتصادية للمملكة.