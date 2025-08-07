تابعوا عكاظ على
Google News Account

أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع بيش بمنطقة جازان، تهريب (40) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

‏وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين، عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني (Email:[email protected] )، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

أخبار ذات صلة
 
وزارة البيئة لـ«عكاظ»: الدعم المالي للمنظمات غير الربحية يخضع لـ«الحوكمة» الدقيقة
وزارة البيئة لـ«عكاظ»: الدعم المالي للمنظمات غير الربحية يخضع لـ«الحوكمة» الدقيقة
‏ NHC تُعلن اكتمال حجز المرحلة الأولى من مشروع «ترف» في أقل من 24 ساعة وتُطلق المرحلة الثانية
‏ NHC تُعلن اكتمال حجز المرحلة الأولى من مشروع «ترف» في أقل من 24 ساعة وتُطلق المرحلة الثانية