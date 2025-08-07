أعلنت NHC عن بدء البيع في مشروعها السكني الفاخر الجديد «أراسي كوارترز»، أحد أحدث مشاريعها ضمن وجهة «لازورد» بمدينة الخُبر في المنطقة الشرقية، بموقع إستراتيجي بالقرب من شاطئ الخليج العربي، ضمن بيئة متكاملة ترتكز على التخطيط الحضاري، والمسطحات الخضراء، والبيئة الطبيعية.

ويضم مشروع «أراسي كوارترز» الفاخر 1,372 وحدة سكنية متنوعة بين الفلل والتاون هاوس، بتصاميم فريدة ومساحات متعددة تُلبي احتياجات الفرد والأسرة، كما يتميز المشروع ببيئة سكنية مغلقة وآمنة، مع توافر العديد من المرافق والخدمات المتكاملة التي تسهم في توفير أسلوب حياة عصري واستثنائي للسكان.

وتقع وجهة «لازورد» على مساحة تتجاوز 3.9 ملايين متر مربع، وتضم أكثر من 8,100 وحدة سكنية متنوعة، وتوفر بيئة متكاملة تشمل المرافق التعليمية والصحية والتجارية لتلبية احتياجات السكان اليومية. كما تتميز بمسطحات خضراء ومناطق مفتوحة تشمل حدائق وممرات مشاة ومرافق ترفيهية تُعزز نمط الحياة الصحي والمستدام.

وتدعو NHC الراغبين في التملّك والاطلاع على تفاصيل المشروع كافة إلى زيارة الموقع الإلكتروني لمركز سكني:

https://sakani.sa/app/offplan-projects/1585

يُذكر أن وجهة «لازورد» تُجسد رؤية NHC في تطوير مجتمعات عمرانية متكاملة ترتكز على جودة الحياة، من خلال توفير المرافق والمسطحات المفتوحة التي تعزز المشهد الحضري وتواكب تطلعات السكان، بما يتماشى مع مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية السعودية 2030 – لرفع نسبة التملك السكني إلى 70%. كما تؤكد هذه المشاريع مكانة NHC كأكبر مطوّر عقاري في المنطقة، عبر نماذج لا تقتصر على البناء، بل تعبّر عن تحوّل وطني يُبنى على أرض الواقع.

