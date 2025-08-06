وقّع الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ووزير الصحة رئيس اللجنة العُليا لمكافحة المخدرات في جمهورية العراق الدكتور صالح مهدي الحسناوي، في الرياض اليوم، مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة بجمهورية العراق، في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية وتهريبها.

حضر توقيع الاتفاقية نائب وزير الداخلية المكلف الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عياف، ووكيل وزارة الداخلية الدكتور خالد بن محمد البتال، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية محمد بن مهنا المهنا، ومدير عام مكتب الوزير للدراسات والبحوث اللواء خالد بن إبراهيم العروان، ومدير عام الشؤون القانونية والتعاون الدولي أحمد بن سليمان العيسى، ونائب المدير العام لمكافحة المخدرات اللواء حمد بن محمد العماري.

فيما حضره من الجانب العراقي، سفيرة جمهورية العراق لدى المملكة صفية طالب السهيل، وعدد من كبار المسؤولين.